Впечатляваща и повече от оспорвана битка сложи началото на отборната надпревара LactoFlor: Битка на звездите в осмия сезон на “Игри на волята” тази вечер. На старта на съревнованието звездните участници изтеглиха чрез жребий своите партньори в предстоящите сблъсъци, а веднага след това започна и първият двубой. В него тандемът на Ваня Запрянова и Светлин Митев успя да се наложи над Георги Гешев и Радостина Радева след неочакван обрат в последните секунди.

Останалите двойки, които ще се борят за наградата от 20 000 евро, са: миньорът Теодор-Чикагото и фигуристката Алекандра Фейгин, психоложката д-р Катрин Пекин и действащият шампион Мирослав Великов, победителят от трети сезон Андрей Гридин и зъболекарката Анджела Костадинова, колоритният Николай Начев-Дино и световната шампионка по калистеника Цвети Станева.

Част от LactoFlor - Битка на звездите ще бъдат още бившите врагове Полина Пелипенко и Раду Шуляк, стюардесата Николета Костадинова и шампионът от сезон шест Мартин Кънев, сребърният медалист от трети сезон Филип Атанасов-Фифо и олимпийската медалистка Елица Ерски, силовата атлетка Иванина Тодорова и победителят от сезон пет Иван Рълев, както и водещата на подкаста “След Игрите” Симона Ръждавичка и търговецът Калоян Цветанов.

Първите отпаднали съотборници от надпреварата на звездите дадоха ексклузивно интервю в официалния подкаст “След Игрите”. В него Гешев и Радостина споделят какво е усещането отново да стъпят на Арената и какво не им достигна за крайния успех. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Не пропускайте следващите изпитания в LactoFlor: Битка на звездите - всяка събота от 20:00 ч. по NOVA, а още утре приключенията на Ураганите, Вулканите и Канарите продължават с ново съревнование за територия.