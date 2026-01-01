Израелската армия рано тази сутрин нареди на жителите в района на град Араб Салим в Южен Ливан да се евакуират незабавно в очакване на “неизбежен удар” срещу проиранската шиитска групировка “Хизбула”, предаде Франс прес.

“Намирате се близо до съоръжение на терористичната организация “Хизбула”, срещу която израелската армия извършва операция”, се посочва в съобщението на армията, публикувано на арабски език в приложението Телеграм. Към него е прикачена и карта на района, който трябва да бъде евакуиран.

В друго съобщение израелската армия заяви, че отговаря на насочени от “Хизбула” два дрона срещу израелски войници в Южен Ливан.

При нападението няма пострадали, уточниха военните и го определиха като “грубо нарушение” на примирието.

Сблъсъците в Ливан утихнаха от юни насам, след меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, и подписаното след него споразумение между Ливан и Израел. Но Израел продължава с периодични военни операции в южната част на страната, където продължава да окупира ивица на 10 км във вътрешността на Ливан, отбелязва АФП.