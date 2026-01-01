По повод 141 години от Съединението на България Националният статистически институт показа любопитен поглед към страната тогава и сега. Данните разкриват не само как се е променил броят на населението, но и една от най-големите демографски трансформации – от България, в която огромното мнозинство живее по селата, до държава с преобладаващо градско население.

През 1887 г., две години след Съединението на Княжество България и Източна Румелия, населението на страната е 3 154 375 души, показват данните на НСИ.

Близо век и половина по-късно броят на жителите е повече от два пъти по-голям. Към 2025 г. населението на България е 6 423 207 души.

Още по-впечатляваща обаче е промяната в това къде живеят българите. През 1887 г. едва 18,8% от населението живее в градовете, докато цели 81,2% са жители на селата.

НСИ

През 2025 г. съотношението е почти напълно обърнато. 73,9% от българите вече живеят в градовете, а делът на населението в селата е спаднал до 26,1%.

Така за малко повече от век България преминава през мащабна урбанизация – градското население се превръща от малцинство в категорично мнозинство.

НСИ публикува сравнението по повод 6 септември – Деня на Съединението, когато България отбелязва 141 години от обединението на Княжество България и Източна Румелия.

На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Княжество България с Източна Румелия – едно от най-значимите събития в новата българска история.