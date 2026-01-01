Тя е първата отпаднала в сезон 8 на “Игри на волята”. Психоложката Кристина Вутева гостува на новата водеща на “След Игрите Podcast” Симона Ръждавичка, за да разкаже за преживяването си в ексремното риалити.

Кристина признава, че е стигнала лимитите си в “Игри на волята” и е отпаднала заслужено. Тя верва, че човек трябва да е реалист, когато се впуска в подобно предизвикателство и е доволна от представянето си.

Психоложката има издадени 5 книги на тема нарцисизъм. Тя анализира участниците в риалити формата и споделя кои от тях са нарцисисти. Тя дава оценката си за близнаците Ивайло и Иван, чието агресивно поведение изненада зрителите. Вижте в епизода защо Кристина смята, че тяхната проява на нарцисизъм е полезна.

В епизода на “След Игрите Podcast” Кристина коментира толератни ли са българите. Тя разисква темата с водещата Симона Ръждавичка в контрекста на участието на фризьора Пепи, който успя да спечели симпатиите на зрителите.

Кристина е олимпийски състезател в шортрека. Тя прави това обаче за друга държава - Нова Зенландия. Лесно ли е да чуеш химн на друга държава по време на награждаване? И бушуват ли наистина хормоните в Олимпийското село?

Гледайте епизода на “След Игрите Podcast” с първата отпаднала от “Игри на волята” 8 - Кристина Вутева!

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