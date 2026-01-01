Климатичното явление Ел Ниньо ще се засили допълнително през 2027 г. и може да се окаже най-силното, регистрирано досега, увеличавайки риска от екстремни метеорологични явления през следващата година, предаде Ройтерс, позовавайки се на Световната метеорологична организация (СМО).

Прогнозите на СМО показват почти 100 процента вероятност Ел Ниньо да продължи до февруари 2027 г., подхранван от изключително високите температури на повърхността на Тихия океан. По данни на организацията това е първият случай, в който тя изразява толкова висока степен на сигурност.

„Ако тази тенденция продължи, това може да бъде по-силно от всичко, което сме наблюдавали от началото на измерванията. Толкова силно, че буквално излиза извън графиките“, посочи генералният секретар на СМО Селесте Сауло на пресконференция в Женева.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на морската повърхност в централната и източната част на Тихия океан, свързано с отслабването на пасатите. То може значително да промени валежните и температурните модели в различни части на света и да увеличи риска от суши, наводнения и тропически бури.

Макар явлението да е естествен климатичен феномен и да не е пряко причинено от изменението на климата, предизвикано от човешката дейност, по-високите температури на океана могат да засилят въздействието му.

„Ел Ниньо се засилва пред очите ни. Науката не оставя място за съмнение: планетата е в неизследвани води и тези води се нагряват“, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш.

Температурите на морската повърхност в Тихия океан по време на тазгодишното Ел Ниньо вече са с повече от 2 градуса по Целзий над нормалните стойности, съобщи СМО. Явлението влияе върху селското стопанство в тропическите райони и задълбочава проблемите с продоволствената сигурност в т.нар. Сух коридор на Централна Америка, който обхваща части от Гватемала, Хондурас, Салвадор и Никарагуа.

Очаква се Ел Ниньо да достигне своя пик към края на тази година, но последиците му да продължат и през 2027 г., като допринесат за допълнително повишаване на глобалните температури.

„Обикновено след явлението Ел Ниньо наблюдаваме пулс в глобалните температури и временното им повишаване“, каза пред журналисти Уилфран Муфума Окиа, ръководител на службите за климатични прогнози на СМО. По думите му 2027 г. „има потенциал да бъде най-топлата в историята“.

СМО засилва усилията си за подготовка и ранно предупреждение, за да могат държавите да предприемат навременни мерки, включително преминаване към устойчиви на суша култури в някои райони, пише още Ройтерс.