/ БТА

141 години от Съединението на България и празникът на град Пловдив се честваха с Тържествена заря-проверка на площад "Съединение", пред едноименния паметник в града.

заря
БТА

На събитието присъстваха министър-председателят Румен Радев, председателят на Народната събрание Михаела Доцова, началникът на отбраната Емил Ефтимов, Пловдивският митрополит Николай, областният управител на Пловдив Георги Янев, председателят на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов, народни представители, командири на военни формирования, представители на местната власт, обществени организации, признателни граждани.

Пред паметника на Съединението бяха поставени венци и цветя от институции, родолюбиви организации и признателни граждани.

Във вечерната заря проверка участваха представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята бе бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

заря
БТА

Преди 141 години пловдивчани промениха историята, от нас зависи каква история пишем днес, каза в словото си кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на тържествената заря проверка на площад „Съединение“. Той подчерта, че 6 септември 1885 г. е денят, в който Пловдив става не просто център на историята, а я създава.

Димитров припомни тежките решения на Берлинския конгрес, които оставят българските земи разпокъсани. Източна Румелия, чиято столица е Пловдив, се развива по пътя на модернизацията и демокрацията и става пример за религиозна, политическа и културна толерантност, каза Димитров. Той посочи, че в града тогава са гарантирани основните права - свободата на словото и печата, на събранията, вероизповеданията, равенството пред закона и правото на собственост, и Пловдив започва да впечатлява Европа. 

Пловдив от онези години е град на образовани и предприемчиви хора, с европейски дух и силно българско съзнание, но въпреки постигнатото пловдивчани не забравят голямата национална цел - Съединението, подчерта кметът. По думите му пътят не е лек, преминава през дипломатически натиск, политически сблъсъци и трудности, но надделява убеждението че то трябва да се самостоятелно, българско дело. Димитров говори за Българския таен централен революционен комитет, решението му за Съединението на Княжество България и Източна Румелия и мирното осъществяване на историческия акт на 6 септември 1885 г.

Едно изкуствено разделение е отхвърлено по волята на българите, каза кметът и допълни, че в този ден се крие много от характера на Пловдив - свободолюбие и разум, дързост и предприемчивост, способност различни хора да застават зад една голяма цел. "Пловдив никога не е бил град, който живее само със славата на своето минало. Той е град с хилядолетна история, който винаги гледа напред. Такъв е бил тогава, такъв е и днес - град на културата и свободния дух, на знанието и труда, на хора които създават, който расте и не променя характера си", каза още кметът на града.

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