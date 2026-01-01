Централната избирателна комисия излезе с нарочно решение, с което указва как да бъде проведен балотажът на частичните местни избори при съвпадение с президентските.

ЦИК посочи къде ще има секции в чужбина за президентските избори

Това се наложи, след като вот за 14 кметове на кметства е насрочен на 18 октомври, а седмица по-късно е този за избор на президент и вицепрезидент, предава БНР.

ЦИК изрично посочи, че при втори тур на частичните избори на 25 октомври трябва да се организират и проведат двата вида избори като самостоятелни, с различни секционни избирателни комисии, избирателни списъци, бюлетини, избирателни кутии, протоколи и изборни книжа и специализирани устройства за електронно машинно гласуване.

Тъй като двата избора са несъвместими гласуването трябва да е в различни помещения, като е допустимо те да са в непосредствена близост едно до друго, така че да бъде улеснен достъпът на избирателите, но не бива да се допуска смесване на изборните книжа, бюлетините, избирателните списъци, избирателните кутии и протоколите.