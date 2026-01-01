Грахът е сред зеленчуците, които често присъстват на трапезата ни, но освен че е вкусен и лесен за приготвяне, той е и ценен източник на редица полезни хранителни вещества.

Зелените зрънца са богати на растителни белтъчини и фибри, които допринасят за по-продължително усещане за ситост и подпомагат нормалното функциониране на храносмилателната система. Именно съдържанието на фибри прави граха подходящ избор за хора, които искат да се хранят балансирано.

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Грахът съдържа още витамини C и K, витамини от групата B, както и минерали като желязо, магнезий, калий и фосфор. Витамин C подпомага нормалната функция на имунната система, докато витамин K има важна роля за кръвосъсирването и поддържането на костите.

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Зеленчукът е източник и на антиоксиданти, които помагат на организма да се справя с оксидативния стрес. В него се съдържат растителни съединения, сред които полифеноли и каротеноиди.

Редовното включване на грах в менюто може да бъде полезно и за сърдечно-съдовото здраве. Фибрите, калият и останалите хранителни вещества в него са част от хранителен режим, който подпомага поддържането на нормални функции на организма.

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Друго предимство на граха е, че е засищащ, но сравнително нискокалоричен продукт, което го прави подходящ за балансирано меню и при стремеж към контрол на теглото.

Независимо дали е пресен, замразен или включен в супи, яхнии и салати, грахът е лесен начин да добавим повече полезни хранителни вещества към ежедневното си меню.

Важно е обаче да се има предвид, че нито един продукт не може сам по себе си да предотврати заболявания или да замести разнообразното и балансирано хранене.