Последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна, предаде Ройтерс.

Засега няма официални съобщения за загинали. Временният ръководител на Венецуела обяви извънредно положение в сряда, след двата масивни труса и повече от 20 вторични земетресения разтърсиха страната. Делси Родригес заяви, че Международното летище „Маикетия“, намиращо се в близост до Каракас, ще бъде затворено след „сериозни щети“ по инфраструктурата му.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна, предаде Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп вече обяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че държавата му "е готова, иска и е способна да помогне" на Каракас.

"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".

"Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно", се посочва с изявление на Американския институт по геофизика, като първоначално оцени, че броят на загиналите най-вероятно ще варира между 10 000 и 100 000 души. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика.

"Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо по държавната телевизия. "Пожарната и полицията са мобилизирани", уточни той.

На видеозаписи от мястото се виждат спасители, които се катереха из руините на срутила се сграда в столицата Каракас, както и разстроени хора, търсещи помощ за близките си.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигурването на независимостта на страната от Испания.