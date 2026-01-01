Има изготвена молба от сръбския адвокат на банкера Стоян Мавродиев, с която се иска производството да бъде прекратено в самото начало и той да бъде изпратен в България. Това каза в предаването „Денят на живо” Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи и адвокат на Мавродиев. Той потвърди, че банкерът сам е поискал да бъде екстрадиран в България.

„Мавродиев сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България и че самата обстановка в държавата предполага спазване на правата на хората, дори и когато са обвиняеми”, обясни Йорданов. Според него очакванията Мавродиев да разкрие нещо сензационно, няма да се оправдаят, „просто човекът иска да си защити правата”.

Адвокатът на Стоян Мавродиев: Най-вероятно той сам ще поиска да бъде върнат у нас

„Много е възможно той да бъде задържан, но си има процедури, по които ние ще търсим освобождаването му и определяне на по-лека мярка за неотклонение”, подчерта Емануил Йорданов. Той не се ангажира с предположение кога ще се върне Мавродиев, тъй като, по думите му, това зависи от сръбските власти.

Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия

По отношение на случая с украинския гражданин Олег Невзоров, Йорданов коментира, че първо трябва да се разбере как е издадена заповедта за експулсирането от България и как е отменена след три дни.

България иска екстрадирането на Стоян Мавродиев, решението е на сръбските власти

„Рано е да се каже дали МВР се справя добре, защото е минал твърде кратък период от време. МВР е една огромна и тромава система и за да се случи нещо в нея, трябва повечко време. Лошото е, че в рамките на целия преход ние имаме един министър, който е с пълен мандат – проф. Георги Петканов”, коментира бившият вътрешен министър.

Според него сега управляващите са в началото на мандата си и все още се ползват от голямото доверие, което получиха на изборите.