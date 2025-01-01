На 28 септември китайски учени обявиха, че са успели да генерират стабилно магнитно поле от 351 000 гауса с напълно свръхпроводящ магнит, поставяйки нов световен рекорд, предаде Синхуа.

Според учените този пробив ще допринесе значително за комерсиализацията на съвременни свръхпроводящи научни инструменти като спектрометри за ядрено-магнитен резонанс. Той също така предоставя решаваща техническа подкрепа за множество области, включително магнитни системи за поддържане на термоядрен синтез, космическо електромагнитно задвижване, индукционно нагряване при свръхпроводимост, магнитна левитация и ефективен пренос на енергия.

Магнитът е разработен от Института по плазмена физика (ASIPP) на Китайската академия на науките в Хефей, Международния център за приложна свръхпроводимост, Института по енергетика на Националния научен център и Университета „Цинхуа“.

За сравнение, Земята е гигантски магнит, генериращ геомагнитно поле от около 0,5 гауса. Свръхпроводящите магнити могат да генерират изключително силни магнитни полета, като същевременно позволяват беззагубно пренасяне на мощни електрически потоци.

Лю Фан, изследовател в ASIPP, обясни, че магнитът интегрира технология на високотемпературен свръхпроводящ вложен соленоид, коаксиално комбиниран с нискотемпературни свръхпроводящи магнити. По време на експеримента магнитът е бил индуциран до 35,1 тесла, работил е стабилно в продължение на 30 минути, а след това е бил безопасно размагнитен, което потвърждава надеждността на техническия подход.

Постигнатата сила на магнитното поле, над 700 000 пъти по-голяма от геомагнитното поле на Земята, надминава предишния световен рекорд от 323 500 гауса.

Такива магнити са ключови компоненти в системите за термоядрен синтез с магнитно ограничаване, където се образува „магнитна клетка“, която безопасно съхранява високотемпературната плазма за продължителен процес на сливане на атомни ядра.