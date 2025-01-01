Международен екип от учени, включително специалисти от НАСА, обмисля използването на ядрени оръжия за унищожаване на астероида 2024 YR4, който може да удари Луната след седем години. Това се посочва в статия, публикувана на платформата arxiv.
Учените са определили два начина за предотвратяване на сблъсъка на 2024 YR4 с Луната. Те предлагат или промяна на орбитата на астероида, или унищожаването му с кинетичен удар или ядрена експлозия. Окончателно решение се предлага за края на 2028 г., когато космическият обект се приближи до Земята.
NASA scientists are now considering firing nukes at an asteroid that could collide with the Moon in 2032 🌗🚀😳 pic.twitter.com/fU7JslZteD— Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) September 25, 2025
На 23 септември учени от Московския институт по физика и технологии (МИФТ) изразиха мнение, че астероидът не представлява опасност за Земята и в най-лошия случай може да повреди един от нейните спътници.
NEWS 🚨: A big 'city killer' asteroid has a small (4%) chance of hitting the Moon in 2032— Latest in space (@latestinspace) September 25, 2025
Scientists have now proposed nuclear weapons as a potential option to stop it
Warning "a crash that close to Earth would almost certainly affect us." pic.twitter.com/AqE6C79vKF
По-рано на уебсайта arxiv.org се появи доклад, в който се посочва, че международен научен екип смята, че астероид може да се сблъска с Луната на 22 декември 2032 г. Учените оцениха вероятността за такъв резултат на 4%. Астероидът е с диаметър приблизително 60 метра.