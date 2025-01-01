Потенциално опасният астероид 2025 PM ще премине близо до Земята на 17 август, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките (ИКИ РАН).

Според изчисленията на учените, астероидът ще премине на разстояние от около един диаметър на лунната орбита от Земята. По-рано Лабораторията за реактивно движение на НАСА отбеляза, че небесното тяло има диаметър 50 метра и е сравнимо по размер със самолет. Тя също така отбелязаха, че астероидът ще се приближи до Земята на разстояние от около един милион километра.

ИКИ РАН подчерта, че астероидът е получил статут на опасен поради необичайно близкото си приближаване до планетата. Тази категория включва небесни тела, приближаващи се до Земята на разстояние, по-близко от 10 диаметъра на лунната орбита. Очаква се по-голямо тяло да прелети близо до Земята още веднъж през 2025 г. - в края на септември.

Астероидът 2025 PM е открит едва на 1 август 2025 г. Най-вероятно обектът е скала без следи от летливи вещества. Периодът на обиколка на небесното тяло около Слънцето е малко повече от две години. Руски учени заявиха, че астероидът ще премине на минималното си разстояние от Земята на 17 август в 12:03 ч. московско време (съвпада с българското). Въпреки факта, че астероидът лети в зоната, където доминира гравитационното поле на Земята, вероятността за улавянето му от планетата е много малка.

В началото на август учени от Университета на Джорджия (UGA) съобщиха за метеорит, паднал на Земята, в края на юли. Камъкът, който е пробил покрива на къща на жител на Джорджия, се оказа по-стар от Земята - възрастта му е била 4,5 милиарда години.