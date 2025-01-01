НАСА проследява астероид с размерите на къща, който ще прелети край Земята на 16 август със скорост над 28 000 километра в час, пише "Нюзуик".

Известен като 2025 PR1, астероидът с диаметър около 17 метра ще бъде най-близо до нашата планета, на разстояние от около 980 000 километра, в събота, показват данни на Лабораторията за реактивни двигатели (JPL) на НАСА.

Очаква се още три космически скали да преминат покрай Земята през следващите дни. На 17 август астероид с размерите на самолет, известен като 2025 PM, ще достигне най-близкото си разстояние от 1 052 505 километра.

От Лабораторията за реактивни двигатели отбелязват, че това е едно от най-близките преминавания край Земята на обект с подобни размери в последно време.

Прелитането на по-голям по размер обект на съпоставимо разстояние се очаква само веднъж тази година - в края на септември.

На 20 август ще преминат два астероида, единият от които - 1997 QK1, е с размерите на стадион. Той ще бъде последван от по-малкия 2025 OV4. Двата астероида ще се приближат до нашата планета на разстояние от около 2 900 000 километра.

Малки астероиди с диаметър до девет метра се сблъскват със Земята приблизително веднъж на десет години. Те обикновено предизвикват ярка огнена топка и силен звуков удар, но не причиняват големи разрушения.

През февруари беше изчислено, че има вероятност от 3,1 процента астероидът 2024 YR4 с диаметър 60 метра да се сблъска със Земята през 2032 г. Това беше "най-високата вероятност от сблъсък", която НАСА някога е регистрирала за обект с подобни или по-големи размери.

Космическа скала с такъв размер може да разруши цял град при сблъсък със Земята. Последвалите по-точни прогнози показаха, че сблъсъкът с нашата планета е много малко вероятен. Някои учени смятат, че 2024 YR4 може да се насочи към Луната и да се сблъска с нея през декември 2032 г.

Астероидът 2024 YR4 вече е твърде далече, за да бъде наблюдаван с космически или наземни телескопи. НАСА очаква да направи допълнителни наблюдения, когато той се завърне в близост до Земята през 2028 г.