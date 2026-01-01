Във Велико Търново тон боклук струва 112 лева, а в Банкя, там където живея аз – 285 лв. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с кметове във Велико Търново.

Той заяви, че иска кметът на София Васил Терзиев да остане в управлението до последния работен ден, за да се вижда как управляват кметовете на ГЕРБ и тези на ПП-ДБ, „Спаси София“ и всички останали.

Бойко Борисов заяви, че дори да му бъде поискана оставката на Терзиев, общинските съветници на ГЕРБ ще гласуват против.

По думите му новата цел е модернизацията на страната. „Имаме най-добрите изкуствени интелекти в Европа, учебните програми на Вълчев са за много бързо променящата се среда в света – това, което днес е модерно, утре е демоде. Децата трябва да имат такива иновативни учебни програми, те не могат дълго да четат, те са много по-умни и иновативни от нас. Доведохме най-големите компании, които инвестираха в България. И сами казват, че са дошли в България заради мен, заради правителството и заради икономическата стабилност“, допълни Борисов.

Равносметката след една година управление

В тази една година ние изпълнихме всички цели, сподели Борисов.

„Искаха незабавни избори, дадохме ги. Какво ни предлагат? До този момент – освен техните лични амбиции да имат репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да ги увеличаваме. ГЕРБ никога не е използвал такива методи и средства. Виждате колегите, по стар герберски обичай, започват да говорят какво е направено“, каза той.