Временно е затворен за движение пътят Велико Търново – Русе, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Катастрофата е възникнала тази сутрин между два леки автомобила на пътя между селата Първомайци и Поликраище.

Двама загинали при тежка катастрофа на пътя Велико Търново - Русе

По първоначална информация четирима души са ранени и откарани в Спешна помощ. Пострадало е 12-годишно дете, което също е откарано в Спешна помощ. Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през село Първомайци.

Преди ден заради катастрофа, при която загина човек, беше затруднено движението по пътя София – Варна край Велико Търново.