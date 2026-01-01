Катастрофа между автобус и линейка затруднява движението по главен път София-Варна, в участъка на разклона за село Момин сбор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация е загинал водача на линейката. Към момента няма данни за други пострадали. Пътят не е затворен, а по случая е започнато досъдебно производство.

Катастрофа край Момин сбор блокира пътя София-Варна, трима са пострадали

Припомня ме, че на 3 януари при пътен инцидент в еленското село Руховци загина пешеходец на 64 години, а на 13 февруари друг пешеходец загина при катастрофа в района на Петко Каравелово.