Служители на СДВР, ИА „Автомобилна администрация“ и НАП със съвместна акция срещу нелегалните таксиметрови шофьори.

Снощи на територията на столицата бе проведена съвместна акция на служители от отдел „Икономическа полиция“ – СДВР, ИА „Автомобилна администрация“ и Централно управление на НАП за осъществяване на контрол, предотвратяване, пресичане и разкриване на нарушения и престъпления от лица, упражняващи таксиметрова дейност.

В хода на акцията, около 22.50 ч. в ж.к. „Студентски град“ след заплащане на извършената услуга чрез мобилно приложение от нает таксиметров автомобил, полицейските служители незабавно предприели проверка на шофьора. Установено било, че той извършил услугата „превоз на пътници срещу заплащане“ без необходимите документи – удостоверение за водач на таксиметров автомобил и разрешение от Столична община за извършване на този тип дейност.

32-годишният таксиметров шофьор управлявал колата, без да бъде обозначена като такси, черна на цвят небрандирана, без наличие на електронен таксиметров апарат (ЕТА), както и без специфичните светлинни индикатори на предното стъкло.

Представителите на ИА „Автомобилна администрация“ съставили акт за административно нарушение, отнели свидетелството му за правоуправление, предна регистрационна табела на автомобила и втората част на контролния талон, а служителите на НАП съставили протокол за извършената проверка.

Водачът на автомобила бил задържан с полицейска мярка до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324 от НК. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура на 32-годишния е повдигнато обвинение. Работата по случая продължава.