„Продължаваме Промяната“ внесе 11 законопроекта в първия ден от работата на 52-рото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на политическата сила. Законопроектите са в изпълнение на предизборните ангажименти на партията и са насочени към по-добро здравеопазване, спиране на корупцията и разхищенията на държавен ресурс, в помощ на младите семейства.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения предвижда въвеждане на задължителни минимални възнаграждения за медицинския персонал, като за лекари, дентални лекари и магистър-фармацевти без специалност те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти – не по-малко от 125%.

ПП предлагат и промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда задължително електронно уведомяване на здравноосигурените лица за всяка извършена спрямо тях медицинска или дентална дейност, както и за стойността, която НЗОК заплаща за нея.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Въвежда се нов принцип, според който охрана може да се осигурява само при наличие на конкретна и доказана застрашеност.

Сходен законопроект са депозирали в деловодството на НС и „Демократична България". Те също предлагат да бъде свалена охраната на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС - Делян Пеевски.

ПП предлагат и промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които предвиждат увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има за цел да въведе задължително прилагане на процедурите по обществени поръчки при закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия от лечебни заведения, финансирани с публични средства, е друг законопроект на „Продължаваме промяната".

Сред внесените законопроекти са и изменения в Закона за съдебната власт, въвеждащи две ключови групи изменения. Първо, създава се т.нар. обществена квота при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), като част от парламентарната квота се номинира от професионални и академични организации (адвокатурата, Съюза на юристите, Софийския университет и БАН). Второ, въвежда се ограничение върху правомощията на ВСС с изтекъл мандат – такива членове няма да могат да участват в ключови кадрови решения (назначения, повишения, преназначения).

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване предвижда увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като размерът се повишава от 50% на 100%.

ПП предлагат и промени в Закона за здравното осигуряване предвиждащи промяна в режима на плащане на здравните осигуровки за лицата в отпуск по майчинство, като задължението се прехвърля от работодателите към държавата.

Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца предвижда разширяване на обхвата на учениците, които имат право на еднократна помощ за началото на учебната година.

Промените в Закона за движението по пътищата задължават общините да осигурят безплатни краткосрочни места за престой и паркиране в близост до детски ясли, градини и училища за родители, които водят и вземат деца.

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда променя режима на бащинския отпуск при раждане на дете, като запазва правото на 15 дни, но въвежда значително по-голяма гъвкавост при ползването му.