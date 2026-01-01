В Хасковския окръжен съд с разпоредително заседание започна процесът срещу 18-годишен младеж, обвинен в убийството на приятелката си, която е била и негова съученичка, по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Иван Костов (18 г.) се изправи на подсъдимата скамейка за случая от 26 април миналата година, когато причинява смъртта на Магдалена Русева (18 г.)

Двамата младежи били съученици в една от гимназиите в областния град. Те са били близки приятели. Вечерта преди убийството Магдалена, Иван, който тогава е бил непълнолетен, и друго момче, част от приятелското им обкръжение, били заедно в къщата на дядото на извършителя на ул. „Тимок“. Едното от момчетата си е тръгнало по-рано и жертвата и предполагаемият извършител останали сами.

Погребаха 18-годишната Магдалена от Хасково

Трупът на момичето, което бе обявено за издирване същата вечер, бе открит на 30 април в необитаем имот на близката ул. „Амур“ в Хасково. Убийството обаче е станало именно в къщата на дядото на Костов. Магдалена е била удушена с примка - ластик от долнище на анцуг. За да заличи следите си, авторът на престъплението изхвърлил дрехите на жертвата в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, според държавното обвинение.

На мярката за неотклонение спрямо предполагаемия извършител на втори май 2025 г. съдът прие, че въпреки че той е непълнолетен, може да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си. Молбата на защитата за промяна на мярката за процесуална принуда от „задържане под стража" в по-лека днес бе отхвърлена.

Случаят се заплита: 18-годишното момиче от Хасково е убито още в деня на изчезването?

Опечалените близки искат общо 1,8 млн. евро кръвнина, като поискаха от съда и най-тежкото възможно по закон наказание за Иван. Майката на Магдалена - Лидия Трендафилова влезе в съдебната палата с портрета на дъщеря си. Общо 42-ма свидетели са конституирани по делото, което ще продължи с разпити на очевидци на 3 юни.