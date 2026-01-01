Абитуриентският бал винаги е бил едно от най-очакваните и вълнуващи събития за зрелостниците. През 2026 г. обаче има една съществена разлика - за първи път разходите за бала се изчисляват изцяло в евро.

Макар валутата да се променя, традицията остава същата: стилна визия, куверти и мечта за перфектна вечер. Подготовката за някои семейства вече започна, а разходите вече се натрупват постепенно. Ето какви са актуалните цени на всичко необходимо за една бална вечер:

Най-голямото перо в бюджета - визията

При момичетата именно визията формира най-голямата част от разходите. Изборът на рокля често се превръща в дълъг процес, в продължение на месеци бъдещата абитуриентка търси своята мечтана визия в различни бутици у нас и дори в чужбина, а някои дами предпочитат рокли по индивидуална поръчка.

Цените на различните модели започват от около 300-500 евро, но при дизайнерските предложения цените надхвърлят 3 000 - 4 000 евро. Някои абитуриентки сменят два или три пъти визията си - например една рокля през деня, а друга вечерта, като общата цена може да надхвърли 10 000 евро. Все пак остават актуални и предложенията за рокли под наем.

Обувки, чанта и аксесоари са задължителни елементи от визията на абитуриентката като цената за всичко може да е от 500 до 1 000, дори 2 000 евро.

При момчетата подготовката изглежда по-семпла, но понякога цената за визията може да скочи и до 2 000 - 3 000 евро. Един костюм на някои от най-популярните марки започва от около 400-500 евро, но при шити по мярка модели цената може да надхвърли 800– 2 000 евро.

Към това се добавят риза, обувки и аксесоари като вратовръзка или папийонка. Обувките, например, често струват между 100 и 500 евро, особено ако се търси по-елегантен и стилен модел.

Професионална подготовка в деня на бала

Повечето момичета се доверяват на професионални гримьори в един от най-важните им дни в живота. По данни от столични студиа, цените варират между 60 и 300 евро в зависимост от сложността на грима. Подобна е ситуацията и при прическите – от 100 до около 500 евро, като сложните официални кокове и стилизирани визии оскъпяват значително услугата. Някои момичета избират да направят и т.нар. „пробен грим“ няколко седмици преди бала, което оскъпява подготовката с още 50–100 евро.

Маникюрът също е задължителна част от подготовката и добавя още 40–60 евро към бюджета.

Кувертите – скритият голям разход

Не по-малко сериозен разход е празничната вечер. Цената на кувертите в ресторанти и хотели в големите градове варира между 100 и 300 евро на човек, в зависимост от нивото на ресторанта.

Важно е да се отбележи, че разходите за куверти рядко се изчерпват само с този за ресторанта със съучениците и класната. В много случаи има и отделно празненство – събиране с роднини и близки, за което също се плащат куверти и организация. Така семейството често поема разходи за няколко събития, което бързо увеличава крайната сума.

Музика, снимки, спомени

За да бъде вечерта наистина незабравима, се отделя сериозен бюджет и за атмосферата. DJ услугите започват от 400 евро, като цената зависи от опита и техниката и може да достигне до 3 000 евро (ако има добавени ефекти или ако към DJ има и водещ на събитието).

Спомените от бала също имат своята цена. Професионалният фотограф може да струва между 200 и 500 евро на час, а видеозаснемането, монтажът на видеото и специалните ефекти могат да направят цената драстично по-висока - 2 000 - 3 000 евро.

Пристигането – демонстрация на стил

Ефектното пристигане на бала се превърна в традиция, която всяка година става все по-скъпа. Наемът на автомобил започва от около 80-100 евро на час за стандартен клас, но при луксозни коли и лимузини цените достигат 200–1000 евро на час.

Към това често се добавя и украса на автомобила, която струва още 50-100 евро.

Разходите около абитуриентския бал през 2026 г. ще бъдат за първи път в друга валута, вероятно и цените за някои услуги ще са по-високи от предишни години. Между желанието за впечатляваща визия, силното влияние на социалните мрежи и стремежа към перфектна вечер, балансът между емоция и бюджет става все по-труден.