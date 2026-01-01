Доминиращата шиитска коалиция в парламента на Ирак тази седмица номинира бизнесмена Али аз Зайди за премиер на страната, предаде Асошиейтед прес. Номинацията бе обявена след продължили със седмици вътрешни дебати между членовете на отделните партии в коалицията, наречена "Координационна рамка", които искаха да изберат компромисен кандидат.

Президентът Низар Амеди във вторник връчи на Зайди мандат за съставяне на правителство. Според конституцията на страната Зайди разполага с 30 дни, за да сформира правителство и да го представи за одобрение пред парламента.

Но дори само гласовете на депутатите от "Координационна рамка" няма да са достатъчни за встъпването в длъжност на новия кабинет, отбелязва АП.

Шиитската коалиция по-рано заяви, че ще номинира бившия премиер Нури ал Малики, когото САЩ смятат за прекалено близък с Иран. Американският президент Доналд Тръмп публично се противопостави на издигането на кандидатурата на Малики и заплаши, че ако отново бъде назначен за премиер, Вашингтон ще спре помощта за Багдад.

Въпреки че първоначално отхвърляше американския натиск, "Координационна рамка" беше принудена да посочи друг кандидат за поста, отбелязва базираното в Лондон електронно издание "Араб уикли". Ситуацията обаче е допълнително усложнена от войната в Иран.

Натискът на САЩ върху Ирак

Откакто започна войната срещу Иран на 28 февруари на иракска територия бяха предприеха стотици атаки с дронове и ракети, като мишените включваха американска военна база в Северен Ирак, посолството на САЩ, американски логистичен център, разположен близо до международното летище в Багдад и др. Вашингтон обвини свързаните с Ислямската република иракски милиции за атаките и отговори с въздушни удари по редица техни обекти в Ирак.

САЩ предприеха и други мерки. Според материал, публикуван по-рано този месец в американския в. "Уолстрийт джърнъл", правителството на Тръмп е спряло изплащането на 500 млн. долара в брой на иракските власти и е замразило програмите за сътрудничество с иракската армия, за да засили натиска върху Багдад да разпусне подкрепяните от Техеран милиции.

Според изданието тези средства са част от приходите от продажбите на иракски петрол, които постъпват в сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк, и е трябвало да бъдат изпратени в Ирак с товарен самолет. Американското министерство на финансите е разпоредило парите да не бъдат изпращани заради ударите, които проиранските милиции в Ирак нанасят в Близкия изток в знак на подкрепа към Техеран. Официални представители на Вашингтон и Багдад са заявили за "Уолстрийт джърнъл", че това е бил вторият случай на замразяване на изпращането на долари в брой след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

След като през 2003 г. САЩ оглавиха военна инвазия в Ирак, Вашингтон пое контрола върху иракските приходи от петрол. Средствата започнаха да постъпват в сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк, като САЩ се ангажираха да изпращат в Багдад големи суми пари в брой, пояснява катарската медия "Ал Джазира". Тази система беше представена като начин да се стабилизира икономиката на Ирак, но критиците ѝ смятат, че САЩ всъщност са си осигурили мощен лост за влияние върху финансовата система на страната.

Номинацията на Зайди

Посолството на САЩ в Багдад вчера приветства номинацията на Зайди за премиер на Ирак. "Дипломатическата мисия на САЩ в Ирак отправя най-добрите си пожелания към новия министър-председател, който работи за сформирането на правителство, способно да отговори на стремежите на иракските граждани, очакващи по-добро и мирно бъдеще", написа американското посолство в социалната мрежа "Екс".

Номинацията на Зайди обаче е озадачаваща на фона на нарастващия американски натиск, коментира в "Ню Йорк таймс". Той е собственик на Ислямска банка "Ал Джануб" (Al-Janoob Islamic Bank), на която през 2024 г. САЩ забраниха да извършва трансакции в щатски долари поради обвинения в пране на пари в полза на Иран и на подкрепяни от него иракски милиции, посочва изданието.

За разлика от няколко други кандидати, чиито имена се спрягаха за поста, 43-годишният Зайди поддържа добри отношения с представители на целия иракски политически спектър, включително с политици близки както с Иран, така и със САЩ.

Зайди няма опит в политиката или държавната администрация, добавя "Ал Джазира". Той е роден в богато семейство в Багдад и е изградил кариерата си в частния и академичния сектор. Зайди притежава бакалавърска степен по право и по финанси, както и магистърска степен по банково дело и финанси, и е член на Иракската адвокатска колегия.

Някои анализатори смятат, че най-големият актив на Зайди е именно това, че той няма политическо минало. В дълбоко поляризираната ситуация в Ирак неговият образ е чист и приемлив както на вътрешно, така и на международно равнище, коментира "Ал Джазира".

"Координационната рамка" залага на това, че в качеството си на бизнесмен Зайди може да си взаимодейства с Вашингтон и международната общност чрез прагматизма на икономическите интереси, а не на идеологическа основа. Неговата програма предвижда институционални реформи, предоставяне на повече власт на младите хора и преход на Ирак от една силно централизирана система към по-отворена и устойчива икономика.

Въпреки че Зайди поддържа приятелски отношения с различни политически фигури в Ирак, в крайна сметка критерият, по който Вашингтон и Техеран ще оценяват, е как ще се справи с милициите, отбелязва "Ню Йорк таймс".

"Той ще трябва да се изправи пред проблема с разоръжаването и ограничаването на достъпа до оръжие единствено до представители на държавните власти", каза за американското издание иракският политолог Сармад ал Баяти.

Освен това новият премиер ще трябва да възстанови отношенията на Ирак със страните от Персийския залив след ударите, които им бяха нанесени от проиранските милиции, добавя френският в. "Монд".

Зайди ще трябва да се заеме и с многобройните икономически проблеми на Ирак, които се изостриха след затварянето на Ормузкия проток. Износът на петрол съставлява около 90 % от бюджетните приходи на Ирак.

Все още не е ясно дали Зайди ще успее да сформира правителство в рамките на отредените му 30 дни.