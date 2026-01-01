На 30 април, точно в 10.02 часа, удари първият звънец и 52-рото Народно събрание на Република България започна работа. След регистрация народните представители положиха клетва и новите 240 официално встъпиха в длъжност.

Депутатите посрещнаха с аплодисменти и ставане на крака председателя на „Прогресивна България“ Румен Радев.

Първото заседание бе открито от най-възрастния присъстващ народен представител в 52-рото Народно събрание, който е Румен Миланов от "Прогресивна България". В залата се регистрираха 239 от 240 народни представители.

„Този парламент започва след труден период, посланието на гражданите е ясно - искат ред“, заяви председателстващият първото пленарно заседание на новото 52-ро Народно събрание Румен Миланов от "Прогресивна България".

„Отговорността днес е лична, всеки от нас я носи със своите действия. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание“, изтъкна Миланов. Той посочи, че сред най-важните задачи пред депутатите е това да върнат силата на закона.

„Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-рото Народно събрание, по традиция това се пада на най-възрастния народен представител“, започна обръщението си към гостите и депутатите Румен Миланов. Той подчерта, че приема тази роля с чувство на дълг и отговорност.

„Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда“, каза той.

Народните представители положиха клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“ След което народните представители подписаха клетвени листове.

След това в пленарната зала прозвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.

Президентът Йотова: Служебното правителство се справи

В пленарната зала присъстват президентът Илияна Йотова, служебният министър-председател Андрей Гюров, патриархът на Българската православна църква Даниил, министри от служебния кабинет, представители на съдебната власт, на официалните вероизповедания в България и на дипломатическия корпус.

Служебното правителство се справи, това признание направи президентът Илияна Йотова от парламентарната трибуна, веднага след като депутатите от новото 52-ро Народно събрание положиха клетва.

"Изборите от 19 април показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват - 789 701 гласа повече отколокото през октомври 2024 г. Това е нова легитимност на законодателния ни орган", каза Йотова.

Тя поздрави новите депутати в парламента и ги приветства с добре дошли. "Благодаря на всички хора, които гласуваха! Благодаря за всеки подаден глас за всяка политическа сила, която участва в изборите, защото това е глас за България. Насоченото внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда", посочи Йотова.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления правят представените в Народното събрание партии и коалиции. След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

В 52-рото Народно събрание влизат пет политически сили, като разпределението на мандатите очертава отчетливо мнозинство на първата политическа сила. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Още с влизането си в парламента депутатите ще се изправят пред традиционните първи стъпки – полагане на клетва, избор на председател на Народното събрание и оформяне на парламентарните групи. Именно изборът на председател ще бъде първият тест за възможните мнозинства и коалиционни конфигурации. В последните години този процес неведнъж се превръщаше в продължителен политически сблъсък, което прави началото на новото Народно събрание ключово за сигнала, който ще бъде даден към обществото.

Една от отличителните черти на 52-рия парламент е широкият възрастов диапазон на народните представители. В пленарната зала ще седнат както млади депутати от поколението Gen Z, за които това е първи досег с активната политика, така и утвърдени фигури с дългогодишен парламентарен и управленски опит. Този контраст създава предпоставки както за нови идеи и по-различен стил на комуникация, така и за сблъсък на поколения и политически подходи.

Наред с възрастовото разнообразие, впечатление прави и профилът на част от новоизбраните депутати. Освен традиционните партийни кадри, в парламента влизат експерти от различни сфери, представители на бизнеса, юристи, спортисти и общественици.

Разпределението на местата в пленарната зала също вече е ясно, като всички политически сили ще имат представители на първия ред.