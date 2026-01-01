Криминалисти от Кърджали установиха мъж, разрушил с чук две паметни плочи в гробището на село Пепелище, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Извършителят на деянието е 76-годишен местен жител, който е поругал надгробното място на своя близка. От пресцентъра на полицията уточниха, че става въпрос за 76-годишния О. С., привлечен като обвиняем за убийството на 65-годишния си съсед.

Убийство в кърджалийско село, има задържан

Убийството е извършено на 10 април в кърджалийското село Пепелище. Обвиняемият отишъл да се саморазправя с Ф. Р. заради влошени взаимоотношения между тях и го намушкал с нож. След като бил привлечен като обвиняем по случая, на О. С. е наложена мярка за постоянен арест по искане на Окръжната прокуратура в Кърджали. Пловдивският апелативен съд отмени определението на Окръжния съд в Кърджали и определи „домашен арест“ за обвиняемия.

В хода на разследването на изпочупените паметни плочи криминалистите установили, че извършителят е именно 76-годишният О. С. Установено било, че той е използвал промеждутъка между полицейските проверки по мярката му за неотклонение, за да извърши деянието, с което е нарушил наложеното ограничение. На мъжа е поставена електронна гривна, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.