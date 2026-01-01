Досъдебно производство за убийство е образувано в Районното управление в Кърджали, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Деянието е извършено около 21:00 часа снощи в село Пепелище. При възникнал скандал 76-годишен нанесъл удари с нож на 65-годишен, който е починал. Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години.

За БТА кметът на Пепелище каза, че преди няколко дни жертвата му се е оплакала, че 76-годишният го притеснява.

Дежурна оперативна група е извършила оглед. Съпричастният към тежкото криминално престъпление е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница. Разследването по случая е по чл.115 от Наказателния кодекс за убийство и е под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали.