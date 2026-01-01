Председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви ръководствата на парламентарните групи, които ще са шест в 52-рото Народно събрание.

Председател на " Прогресивна България " е Петър Витанов. Заместник-председатели са: Галин Дурев, Владо Николов, Слави Василев, Олга Борисова.

Секретари: Светла Коджабашева, Асен Бабачев. Връзки с обществеността: Антон Кутев.

Председател на ГЕРБ-СДС е Бойко Борисов.

Съответно заместник-председатели са: Деница Сачева, Костадин Ангелов, Румен Христов и секретар - Александър Иванов.

Парламентарната група на " ДПС-Ново начало " ще бъде председателствана от Делян Пеевски.

Заместник председатели са: Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид, Искра Михайлова-Копарова. Секретар: Фатима Йълдъс.

Председателят на ПГ на „Демократична България“ е Надежда Йорданова, а зам.-председатели станаха Божидар Божанов и Катя Панева.

Николай Денков е председател на ПГ на „ Продължаваме промяната “, а зам.-председатели са Ивайло Шотев, Татяна Султанова – Сивева.