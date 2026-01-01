Председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви ръководствата на парламентарните групи, които ще са шест в 52-рото Народно събрание. 

Председател на "Прогресивна България" е Петър Витанов. Заместник-председатели са: Галин Дурев, Владо Николов, Слави Василев, Олга Борисова. 

Секретари: Светла Коджабашева, Асен Бабачев. Връзки с обществеността: Антон Кутев. 

Председател на ГЕРБ-СДС е Бойко Борисов. 

Съответно заместник-председатели са: Деница Сачева, Костадин Ангелов, Румен Христов и секретар - Александър Иванов. 

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" ще бъде председателствана от Делян Пеевски. 

Заместник председатели са: Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид, Искра Михайлова-Копарова. Секретар: Фатима Йълдъс. 

Председателят на ПГ на „Демократична България“ е Надежда Йорданова, а зам.-председатели станаха Божидар Божанов и Катя Панева.

Николай Денков е председател на ПГ на „Продължаваме промяната“, а зам.-председатели са Ивайло Шотев, Татяна Султанова – Сивева.

Костадин Костадинов е председател на ПГ на „Възраждане“, а Петър Петров е зам.-председател на групата.

