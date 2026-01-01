Приключи ремонтът на асфалтовата настилка на близо 50 км от път II-82 София – Самоков – Костенец. По републиканския път ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия (Giro d'Italia) в Софийска област.

Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път в зависимост от състоянието на трасето. В гр. Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия пласт в участък с дължина около 1 км /от км 0 до 1-ви/. В 5-километровата отсечка от Костенец до с. Долна баня е положена нова асфалтова настилка. В участъка от Долна баня до Боровец /от 9-ти до 28-и км/ е извършено машинно изкърпване на настилката, а между Самоков и разклона за с. Злокучене /от 39-и до 46-и км/ е подменен износващият асфалтов пласт.

Агенция „Пътна инфраструктура“

В 13 км от второкласния път - в района на язовир „Искър“ /от 47-и км до 60-и км/, е машинно изкърпена лентата в посока София. По трасето от с. Кокаляне, през с. Панчарево до Софийския околовръстен път /от 81-ви до 86-и км/ са подменени два асфалтови пласта. В участъка са коригирани и нивата на дъждоприемни шахти. Успоредно с асфалтовите работи са попълнени и почистени банкети в участъка Костенец - Долна баня.

По второкласния път са подменени стари пътни знаци и са допълнени липсващите. По трасето се полага маркировка като се очаква, в зависимост от метеорологичните условия, работата да приключи до 5 май. Ремонтите се реализират от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища на територията на Софийска област.