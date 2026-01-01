Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец май в размер на 35,98 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране,

И през май цената на синьото гориво у нас остава сред най-ниските в Европа. Независимо, че предложената цена е с около 5% по-висока в сравнение с м. април, тя е много благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е значително по-ниска в сравнение с международните котировки.

Цената за вътрешния пазар е с около 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с европейската газова борса TTF, където индексите за м. май са на нива около 46,30 - 46,85 евро за мегаватчас /MWh/.

През летния период природният газ от Азербайджан е благоприятен ценови фактор. Основните фактори, които през следващите месеци влияят върху ценовите нива на газа, са геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути, запълването на хранилищата и конкуренцията за LNG между европейските и азиатските пазари. Благодарение на доставките по дългосрочния договор с Азербайджан потреблението на страната ще бъде покрито почти изцяло през летните месеци.

Тези количества имат важна роля за формирането на благоприятни цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което е факт на европейските пазари.

През юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола.

В ценовия микс за м. май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България-Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.