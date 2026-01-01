Споразумението с Украйна е подписано без одобрението на парламента. По тази причина „Възраждане“ са внесли проект на решение, с което се възлага на Министерския съвет от страна на Народното събрание да прекрати 10-годишното споразумение с Украйна, което бе сключено от служебното правителство. Считаме, че то е опасно за националната сигурност на България поради неговите специфики и особено с дългия срок на действие. Това каза пред журналисти Петър Петров от "Възраждане".

Считаме, че такова споразумение не е следвало да бъде подписвано от служебното правителство. За съжаление, имаме и подобна негативна практика в миналото - преди 3 години друго служебно правителство подписа подобно споразумение с турската компания "Боташ", обясни той.

От „Възраждане“ са внесли и проект на решение е "за оттегляне на даденото съгласие от страна на българската държава за държавни гаранции в размер на 1,2 милиарда евро за обезпечаване на одобрения заем от ЕС на Украйна, който ще бъде връщан от Украйна само и единствено, ако някога Русия изплаща репарации. Няма такъв случай в най-новата история на Русия и по тази причина България е изправена пред опасността чрез предоставената държавна гаранция да връща тези 1,2 милиарда евро като уговорката е те да бъдат връщани на вноски от държавните бюджети на България през следващите години".

Ние считаме, че тези пари трябва да отиват приоритетно и на първо място за българските граждани. България е държава, която в момента има сериозни социално-икономически проблеми, в една извънредна ситуация, в която растат цените, расте инфлацията и бюджетният дефицит, каза още Петров.

"Ние считаме, че съдебната реформа е наистина важна, за нас е приоритет, както и смяната на ВСС от квототата на НС, както и избора на инспекторите от Инспектората към ВСС. От „Възраждане“ внесохме процедурни правила, които са много по-различни от досегашните, защото считаме, че досегашните процедури бяха формални. Не обезпечаваха един наистина добър подбор на кандидати както за членове на ВСС, така и за инспектори. Предложили сме много по-прозрачни процедури. Топката вече е в мнозонството да предвижи тези правила напред", подчерта депутатът от „Възраждане“.

Той каза още, че са внесли законопроект, с който да се прекрати практиката за предоставяне на охрана на народни представители, няколко пъти го внасяхме в предходното Народно събрание.