Един човек е убит, а четирима са ранени при руска атака в Днепропетровска област, написа в канала си в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

“Един човек беше убит, а друг ранени при руска атака в Днепропетровска област. В резултат на удара сграда и няколко автомобила са се подпалили”, се казва в изявлението.

По-късно Ганжа уточни, че ранените са четирима. Той каза, че трима души са приети в болница. Сред тях са 65-годишен мъж в тежко състояние и жени на 43 и 54 г. в средно тежко състояние. 59-годишен мъж е получил медицинска помощ на място.

Украинските власти съобщиха, че огънят е овладян.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели селата Корчакивка в северната украинска Сумска област и Новоолександривка в източната Донецка област.

Ройтерс уточни, че не може да провери тази информация по независим път.