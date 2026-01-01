Правителството на Сърбия е взело решение да пусне на пазара допълнителни 30 000 тона дизелово гориво от държавните резерви, с което общото количество, предоставено на петролните компании, достига 65 000 тона, съобщи министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

„Решихме също да удължим забраната за износ на петрол и петролни продукти за задвижване на двигатели с още един месец – до края на юни. Забраната обхваща износа на дизел, бензин и суров петрол чрез всички видове транспорт. Удължаваме я като допълнителна мярка за защита на снабдяването на вътрешния пазар в условията на глобални сътресения и покачване на цените на петрола. Наред с това акцизите бяха намалени с 25%“, заяви министърът.

По думите ѝ ситуацията на световния пазар става все по-сложна и предизвикателна, без ясни индикации колко дълго ще продължат сътресенията, което оказва сериозен натиск върху икономиката.

„Мерките, които предприемаме, за да защитим гражданите, не са лесни за държавата, тъй като значително намаляват бюджетните приходи и увеличават разходите. Въпреки това реагирахме своевременно и се гордея, че вече два месеца успешно предпазваме гражданите и бизнеса от рязък скок на цените на горивата“, подчерта Джедович Ханданович.

Тя допълни, че задължителните резерви от петрол и петролни продукти са увеличени през последните четири години от 31 на 55 дни среднодневно потребление. От 2022 г. насам резервите от евродизел са удвоени, а тези на бензин са увеличени двойно.