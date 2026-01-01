Обявени бяха новите цени на горивата в Сърбия, които ще бъдат в сила до 3 април.

От днес в 15:00 ч. местно време максималната цена на евродизела е 213 динара за литър (около 1,82 евро), а бензинът Евро премиум BMB 95 остава 188 динара за литър (около 1,61 евро).

В сравнение с миналата седмица, дизелът поскъпва с 1 динар, докато цената на бензина остава без промяна.

Министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че реалната цена на дизела без държавна намеса би била около 270 динара за литър (приблизително 2,30 евро).

Президентът Александър Вучич посочи, че държавата е намалила акцизите върху горивата с общо 60%, за да ограничи поскъпването.

Последно подобно ниво на цената на дизела е било регистрирано през септември 2022 г., когато той също е струвал 213 динара, но бензинът тогава е бил значително по-евтин - около 172 динара за литър.

Правителството на Сърбия е удължило действието на ограничението върху цените на горивата с още 60 дни. Максималната цена се определя на база средната едрова цена в страната плюс надценка от 20 динара на литър.

Поскъпването на петрола на световните пазари вследствие на войната в Близкия изток оказва натиск върху цените. В отговор държавата е намалила акцизите, забранила е износа на петрол и горива до 2 април и е освободила 40 000 тона дизел от държавните резерви. Очакват се и нови мерки за овладяване на цените.