След като встъпиха в длъжност като народни представители, депутатите избраха Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на 52-рото Народно събрание на Република България.

Предложението бе прието със 188 гласа „за“, 0 против и 49 „въздържали се“.

Ето кои са шестимата заместник-председателите на 52-рото Народно събрание, които бяха гласувани с пълно мнозинство:

► От парламентарната група на „Прогресивна България“ предложиха доц. Иван Ангелов.

► От ГЕРБ–СДС издигнаха кандидатурата на Рая Назарян за заместник-председател на парламента.

► „ДПС–Ново начало“ предлагат доктор Айтен Байрям Сабри.

► „Демократична България“ предложи ген. Атанас Атанасов за заместник-председател на НС.

► От „Продължаваме промяната“ издигнаха кандидатурата на Стою Стоев за поста.

► „Възраждане“ номинираха Цончо Ганев.

„През месец април 1879 г. във Велико Търново се приема Конституция, която определя развитието на България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 г. по-късно отново сме поставени пред изпитанието да укрепим и възстановим правовата и независима България“, това каза Михаела Доцова след избирането ѝ за глава на парламента.

По думите ѝ предизвикателството пред Народното събрание е да „се върнат добрите практики в българското законотворчество, да направят процеса предвидим, да е основан на дебат, да създават законодателство на база на оценка на въздействието - вместо на парче“.

„Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите“, каза Доцова в първите си думи като председател на Народното събрание.

Тя заяви, че като председател ще отстоява върховенството на Конституцията. „Историята не помни шумните, историята помни градивните“, категорична бе Доцова.

И призова да се върне доверието в българския парламент. „На добър час на 52-рото Народно събрание“, заключи председателят.

Ето кои бяха кандидатите за председател на 52-рото Народно събрание:

► „Прогресивна България“ предлага Михаела Доцова. Петър Витанов я представи като доктор по административно право и административен процес.

► От партия „Възраждане“ номинираха адвокат Петър Петров.