Служебното правителство се справи - това признание за всичко свършено през изминалите месеци, и най-вече около честно проведените избори, направи президентът Илияна Йотова в обръщение от парламентарната трибуна, веднага след като депутатите от новото 52-ро Народно събрание положиха клетва.

"Изборите от 19 април показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват - 789 701 гласа повече отколокото през октомври 2024 г. Това е нова легитимност на законодателния ни орган", каза Йотова.

Президентът изтъкна, че това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за XXI век. „Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила – на „Прогресивна България“, с очакване за стабилно управление, подредена държава, истинско разделение на властите“, допълни Йотова

Тя поздрави новите депутати в парламента и ги приветства с добре дошли. "Благодаря на всички хора, които гласуваха! Благодаря за всеки подаден глас за всяка политическа сила, която участва в изборите, защото това е глас за България. Насоченото внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда", посочи Йотова.

Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г. По думите на Йотова, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.

Очакванията на българските граждани към народните представите са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, каза още тя.

„Откриваме 52-ото Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом, оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство – 19 години след приемането ни там, трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, позиция, гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката, на бъдещето“, заяви държавният глава и отбеляза, че Европа има нужно точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена, за да бъде конкурентоспособна, гарант за високи стандарти на всеки европейски гражданин у нас.

В заключение президентът се обърна към народните представители с пожелание да се възвърне парламентаризмът. „Оттук нататък вие ще пишете историята – с вашия ум и разум, с гласовете и на опитните, и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, със силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достойнство, да си припомним допуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достойнството не се гради върху илюзии – българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата“, каза Йотова и бе категорична, че "всичко е в нашите ръце. "