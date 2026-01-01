Автобус, превозващ пътници, е паднал в Сена след сблъсък с друго превозно средство, пише Daily Mail.

Според местни медии стажант-шофьор е управлявал превозното средство и се предполага, че е допуснал грешка при шофирането.

В него са се намирали четирима души. Инцидентът е станал около 9:30 ч. местно време (8:30 ч. BST). Всички са били спасени, като минувачи са се притекли на помощ.

В момента продължава издирването на евентуален пети пътник. При падането автобусът е завлякъл и празен паркиран автомобил в реката близо до Жювизи-сюр-Орж.

Кметът на града Ламия Бенсарса Реда заяви, че е „шокирана“ от случилото се:

„За първи път виждам нещо подобно. Мисля, че току-що преживях най-лошия ден в живота си.“

„За щастие няма жертви благодарение на бързата реакция на полицията и службите за спешна помощ“, добави тя.

Снимки от мястото показват мащабна спасителна операция с участието на пожарни екипи, спасителни лодки и хеликоптер.

В публикация в X бившият френски министър на транспорта Франсоа Дюроврей написа:

„Тази сутрин учебен автобус падна в Сена при моста Жювизи след сблъсък с лекотоварно превозно средство.“

Той подчерта, че четиримата души в автобуса са били евакуирани благодарение на бързата реакция на службите за спешна помощ и органите на реда.

„Продължава издирването на евентуален пети пътник. Ситуацията крие риск от замърсяване на Сена“, добави той.

Властите призовават гражданите да избягват района, за да не се затруднява работата на спасителните екипи.