Над 60 точки разгледаха общинските съветници в Стара Загора по време на априлското заседание, съобщиха от Общината.

Сред основните акценти в дневния ред бе приетата на първо гласуване промяна в Правилника за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на общината.

С измененията се цели облекчаване на режима за кандидатстване, като срокът за уседналост се намалява от три на две години -24 месеца. Предложението на група от общинските съветници бе прието с 30 гласа „за“, 2 „против“ и 13 „въздържали се“.

Право на еднократна финансова подкрепа ще имат родители на новородено дете или осиновители, при условие че към момента на кандидатстване поне единият от тях е български гражданин и има постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период над две години, считано от датата на раждане или осиновяване на детето.

„Отказите за подпомагане поради непокриване на изискването поне единият родител или осиновител да има адрес на територията на община Стара Загора са около 10% от всички откази. През миналата и настоящата година се запазва устойчив брой подадени заявления.

Всяка помощ, която се предоставя на семействата, е жест на добра воля, чрез който те да се почувстват подкрепени в този важен за тях момент“, уточни Павлина Делчева, заместник-кмет с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“.

С 44 гласа „за“ старозагорските общински съветници увеличиха броя на таксиметровите автомобили, които могат да извършват дейност на територията на общината - от 590 на 610. Решението цели постигане на баланс между исканията на бранша за разширяване на капацитета и интересите на гражданите за достъпна и качествена услуга.

Съветниците определиха и ценови диапазон за таксиметров превоз на пътници. Минималната цена за един километър пробег бе фиксирана на 0.70 евро, а максималната - на 1.30 евро, като стойностите важат както за дневна, така и за нощна тарифа на територията на общината.

Съветниците подкрепиха с единодушие учредяването на Национален конкурс за поезия на името на Таньо Клисуров - изявен старозагорски поет и журналист, автор на 14 стихосбирки и носител на престижни национални отличия, както и на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“. Той ще се организира от Община Стара Загора, Министерството на културата, Съюза на българските писатели и Дружеството на старозагорските писатели.

Кметът Живко Тодоров: Вдигаме данъци, но с тях повишаваме качеството на живот на старозагорци

В него ще могат да участват български автори, издали стихосбирки през последните две години. На тържествена церемония, която ще се провежда в навечерието на рождената дата на Таньо Клисуров - 23 май ще бъде обявявано името на победителя.

Конкурсът ще се провежда през година, като наградният фонд за всяко издание ще бъде в размер на 1500 евро, осигурени от бюджета на Община Стара Загора. Конкурсът ще се провежда веднъж на всеки две години под патронажа на Министерството на културата.

Съветниците единодушно подкрепиха учредяването на Национален конкурс за поезия на името на Таньо Клисуров -изявен старозагорски поет и журналист, автор на 14 стихосбирки, носител на престижни национални отличия и удостоен със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“. Инициативата ще се организира от Община Стара Загора, Министерството на културата, Съюза на българските писатели и Дружеството на старозагорските писатели.

В конкурса ще могат да участват български автори, издали стихосбирки през последните две години. Името на победителя ще бъде обявявано на тържествена церемония в навечерието на рождената дата на Таньо Клисуров - 23 май.

Конкурсът ще се провежда веднъж на две години под патронажа на Министерството на културата. Наградният фонд за всяко издание ще бъде в размер на 1500 евро, осигурени от бюджета на Община Стара Загора.

В рамките на заседанието общинските съветници гласуваха и предложение на общинския съветник от ПП „БСДП“ Дамян Георгиев, свързано с промяна в основните месечни възнаграждения на кмета, председателя на Общинския съвет и общинските съветници.

С решението се определя основно месечно възнаграждение на кмета на Община Стара Загора в размер на 3500 евро. Заплатата на Председателя на Общинския съвет ще бъде в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на кмета.

Основното месечно възнаграждение на общинските съветници се определя в размер на 30% на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общинския съвет. Всички промени във възнагражденията са в сила от 1 януари.

Общинските съветници приеха и отчетния доклад за 2025 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора.

Одобрено бе и увеличение на числеността на персонала на „Домашен социален патронаж“-Стара Загора с една щатна бройка - от 20 на 21, считано от 1 май 2026 г., с цел подобряване на качеството на предоставяните услуги.