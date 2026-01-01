На сигнал за спречкване в зоната на заведение за бързо хранене в район „Западен“ се отзовали преди дни полицаи от Второ Районно управление в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Проверката установила, че при възникнал спор за опаковане на храна служител в обекта порязал с остър предмет ръката на клиент. На пострадалия е оказана медицинска помощ.

Нападателят бил задържан за едно денонощие в рамките на образуваното досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.