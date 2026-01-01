От Националното тол управление предупредиха за сайтове, които предлагат винетки на по-високи цени от определените. Установени са случаи, в които крайната цена е почти двойно по-висока поради допълнително начислени такси, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От там припомнят, предвид пътуванията за почивните дни около 1 май и Гергьовден, че шофьорите могат да купят необходимата им винетка от www.bgtoll.bg, мобилното приложение и официалната партньорска мрежа.

Цените на винетките са фиксирани и са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.)

Всяка по-висока цена означава допълнително начислени такси от търговеца.

При покупка през неоторизирани сайтове е възможно забавяне в активирането на винетката, което при пътуване може да доведе до санкция. Има и случаи, в които се плаща, но валиден продукт не се издава. При купуване на винетка от официалната мрежа тези ситуации се избягват, отбекязват от АПИ.

Системата предупреждава, ако вече има активна винетка за същото превозно средство, не позволява да се продължи при данни в невалиден формат и се изпраща потвърждение за покупката. Ако се въведе и е-мейл при покупката може да се получи и известие за изтичащата винетка или при заснети нарушения, допълват от пътната агенция и Националното тол управление.

Важно е да се отбележи и, че при плащане през официалните канали сигурността на данните от банковата карта е гарантирана. Плащането е проследимо, а при грешка във въведените данни може да се направи корекция. Това не се гарантира при други сайтове. В получените сигнали от потребители се посочва, че в е-мейлите и телефоните, определени за контакт на неоторизираните сайтове никой не отговаря.

Част от тях се администрират извън България – в Германия, Унгария, Турция и Нидерландия и др. На повечето сайтове има и подвеждаща информация относно нормативната база, уреждаща преминаването по платената пътна мрежа в България.

Освен от www.bgtoll.bg или мобилното приложение винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

