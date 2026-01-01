Американският президент Доналд Тръмп се пошегува със собствените си космически амбиции по време на прием в Белия дом за астронавтите от мисията „Артемис 2" („Артемида 2"), предаде ДПА.

Тръмп каза, че не би имал никакви проблеми да стане астронавт на НАСА.

„Трябва да си много умен. Трябва да си много добър физически", каза президентът на САЩ пред репортерите в Овалния кабинет. „Така че нямаше да имам никакъв проблем да се справя, аз съм физически много, много добър", допълни той.

Обръщайки се към ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман, който стоеше зад него, Тръмп попита дали на президентите изобщо им е позволено да се включват в космически мисии. В отговор Айзъкман каза: „Можем да поработим по въпроса, г-н президент".

По-рано Доналд Тръмп похвали екипажа на „Артемис 2", добавяйки, че самият той не би искал да участва в подобна мисия. Президентът описа астронавтите на НАСА Виктор Глоувър, Кристина Кох, Рийд Уайзман и канадеца Джереми Хансен като „много смели" и ги поздрави за пътуването им.

„Не знам как го правят", каза Тръмп, отбелязвайки, че те са привлекли световното внимание.

Четиримата астронавти бяха първите хора от повече от 50 години насам, които пътуваха в близост до Луната. Те излетяха в началото на месеца от Кейп Канаверал, Флорида, обиколиха естествения ни спътник и се завърнаха на Земята, приводнявайки се в Тихия океан близо до Сан Диего.

По време на мисията четиримата астронавти достигнаха по-голямо разстояние от Земята, отколкото който и да е човек преди тях.

Тръмп разговаря с екипажа на „Артемис 2" по време на полета им в пряко предаване и ги покани в Белия дом след завръщането им.