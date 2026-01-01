Столична община започва почистване на дъждоприемните шахти по Южната дъга на Софийския околовръстен път, успоредно с дейностите по ринене на наносите от кал, пясък и зимни обработки.

Предвидено е да бъдат почистени 378 дъждоприемни шахти в участъка от „Самоковско шосе“ до бул. „Черни връх“ (северен локал). Предстои почистване на същия брой шахти и в отсрещното платно в следващия етап от дейностите.

Почистването на вертикалната част на шахтите включва профилактика, чиято цел е да гарантира тяхната нормална проводимост. Ефективността на отводняването зависи от редица фактори, сред които метеорологичните условия, видът на пътната настилка, конфигурацията на терена, както и състоянието и капацитетът на канализационната мрежа.

Столичният инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в участъците, където се извършват дейности.

