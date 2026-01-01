Прокуратурата поиска 20 години затвор за Виктор Илиев, който причини тежката катастрофа с автобус на бул. "Възкресение" в София.

Делото се гледа по съкратена процедура, тъй като Илиев призна фактите в обвинителния акт, предава БНТ . Ако съдът постанови максималната присъда от 20 години, тя ще бъде намалена с 1/3.

Припомняме, че 21-годишният Виктор се вряза с кола в автобус на градския транспорт на 15 август миналата година. Тежкият инцидент се случи около 01.46 часа, докато автобусът е спрял на червен светофар на булевард „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой, а Виктор "лети" по бул. „Константин Величков“ със скорост около 200 км/ч.

Според обвинителния акт Илиев излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч.

При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си.

При катастрофата загина един човек - 65-годишният сирийски лекар Иса Али - който седял в средата на автобуса. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получиха средни телесни повреди.

Софийски градски съд конституира като частни обвинители роднина на починалия и четирите лица, получили телесни увреждания.

Пред NOVA говори 66-годишният Стефан Петров - пострадалият при тежкия инцидент. Той разказа, че във фаталния ден е бил на смяна като шофьор в нощния градски транспорт на София.

Прави само един курс. От втория помни единствено червения светофар на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”. „Хвана ме червен светофар и чаках зелен сигнал. В този момент чух силен трясък, удари като бомба в автобуса и оттам нататък нищо не помня. От тротоара са ме взели в болницата”. Така Стефан започна разказа си.

Стефан Петров изобщо не вижда връхлитащата кола. А в автобуса по онова време има само трима души - той, кондуктор и един пътник - д-р Али. „Докторът се возеше всяка вечер, ходеше в „Овча купел” и се прибираше по едно и също време. Кондукторът беше срещу мен, на първите седалки. Изобщо не видях какво стана с тях”, спомня си водачът.

След като екип на "Спешна помощ" го взима от тротоара, Стефан е транспортиран до Военномедицинска академия, с множество травми и с опасност за живота. Първите му спомени са от реанимацията, след десет дни в медикаментозна кома.

„Поддържам казаното от адвоката. Изразявам съболезнования на починалия и искам да изкажа съжаление към пострадалите. Не исках да стане така”, каза в последните си думи пред съда Виктор Илиев.