Трима ученици от Бургас бяха отличени за проявена гражданска доблест, след като сигнализираха за шофьор в нетрезво състояние и помогнаха за задържането му.

Случаят се разиграва в района на Морската градина, където младежите забелязват автомобил, движещ се нестабилно и създаващ опасност за останалите участници в движението. Без да се колебаят, децата подават сигнал на телефон 112, проследяват маршрута на автомобила и съдействат на органите на реда до пристигането им.

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При извършената проверка полицията установява, че зад волана е 29-годишен бургазлия. Пробата му за алкохол отчита 3,18 промила. По случая е образувано досъдебно производство, а според прокуратурата мъжът е бил с предходна условна присъда и лишен от право да управлява моторно превозно средство.

За навременната си реакция и проявена отговорност учениците бяха отличени на церемония в Бургас с участието на представители на прокуратурата.

„Тези граждани на Бургас са проявили чувство за отговорност и дълг към предотвратяването на едно по-тежко пътнотранспортно произшествие. Тяхното действие и своевременно сигнализиране на органите на МВР спомогнаха за задържането на водач, който се е движил неправомерно по пътната мрежа.

БГНЕС

Искаме да благодарим на тези прекрасни млади хора за проявеното гражданско самосъзнание. Постъпката им е похвална и служи за пример как трябва да се действа в подобна ситуация“, заяви административният ръководител на Районна прокуратура-Бургас Мария Маркова.

„Доблестта е една от дефицитните стоки. Тя е противоотровата срещу обществените пороци - апатия, безверие и бездушие. С проявената от вас доблест могат да се гордеят не само вашите семейства, но и всички ние. Благодаря ви и бъдете здрави“, каза апелативният прокурор Георги Чинев.