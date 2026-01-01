Съд в Южна Африка призна за виновни трима души, свързвани с ИДИЛ, за убийството на британските ботаници Род и Рейчъл Сондърс, които бяха нападнати по време на експедиция за търсене на редки видове гладиоли през 2018 г.
74-годишният Род Сондърс и съпругата му Рейчъл, на 63 години, били нападнати в отдалечен район на Дракенсбергските планини, където къмпингували. Според обвинението двойката е била измъчвана, за да разкрие банковите си данни и ПИН кодове, след което е била намушкана и пребита до смърт.
🇿🇦 An ISIS-linked gang has been convicted in South Africa after torturing and murdering British botanists Rod and Rachel Saunders before throwing their bodies into a river where crocodiles fed on their remains.— Europa.com (@europa) June 10, 2026
The gang then stole the couple’s money, spending around £37,000, and… pic.twitter.com/y1pi4yHLZL
Телата им били увити в спални чували и хвърлени от мост над река Тугела в опит да бъдат унищожени. По-късно останките били открити в тежко обезобразено състояние и идентифицирани чрез ДНК експертиза.
Разследването установило, че след убийствата извършителите са похарчили около 734 000 ранда (близо 37 000 британски лири) с банковите карти на жертвите, закупили са биткойни и са прехвърлили средства по свои сметки.
Следите от финансовите транзакции отвели полицията до заподозрените. При обиски били открити телефони, бижута, къмпинг оборудване и автомобилът на семейство Сондърс, в който имало следи от кръв на жертвите.
Gang who brutally killed British couple then fed their bodies to crocodiles before spending £37,000 with their credit cards are convicted of murder in South Africa— News News News (@NewsNew97351204) June 10, 2026
An ISIS-linked gang who brutally stabbed and battered a British couple to death then threw their bodies to… pic.twitter.com/HkdyMri4Iu
След продължил осем години съдебен процес, включващ над 160 заседания и показания на около 60 свидетели, съдия Естер Стейн призна тримата обвиняеми за виновни по обвинения за двойно убийство, отвличане, грабеж и кражба.
Според съда ДНК доказателства, мобилни данни и финансови транзакции безспорно доказват участието на тримата в престъплението. Присъдите ще бъдат произнесени на 19 юни, като обвиняемите ги очаква доживотен затвор.