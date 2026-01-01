/ Istock

Съд в Южна Африка призна за виновни трима души, свързвани с ИДИЛ, за убийството на британските ботаници Род и Рейчъл Сондърс, които бяха нападнати по време на експедиция за търсене на редки видове гладиоли през 2018 г.

74-годишният Род Сондърс и съпругата му Рейчъл, на 63 години, били нападнати в отдалечен район на Дракенсбергските планини, където къмпингували. Според обвинението двойката е била измъчвана, за да разкрие банковите си данни и ПИН кодове, след което е била намушкана и пребита до смърт.

Телата им били увити в спални чували и хвърлени от мост над река Тугела в опит да бъдат унищожени. По-късно останките били открити в тежко обезобразено състояние и идентифицирани чрез ДНК експертиза.

Разследването установило, че след убийствата извършителите са похарчили около 734 000 ранда (близо 37 000 британски лири) с банковите карти на жертвите, закупили са биткойни и са прехвърлили средства по свои сметки.

Следите от финансовите транзакции отвели полицията до заподозрените. При обиски били открити телефони, бижута, къмпинг оборудване и автомобилът на семейство Сондърс, в който имало следи от кръв на жертвите.

След продължил осем години съдебен процес, включващ над 160 заседания и показания на около 60 свидетели, съдия Естер Стейн призна тримата обвиняеми за виновни по обвинения за двойно убийство, отвличане, грабеж и кражба.

Според съда ДНК доказателства, мобилни данни и финансови транзакции безспорно доказват участието на тримата в престъплението. Присъдите ще бъдат произнесени на 19 юни, като обвиняемите ги очаква доживотен затвор.

Daily Mail
Последвайте ни

Свят