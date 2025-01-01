Заради регистрираните свличания на земни маси в русенското село Николово е издадена заповед на кмета на Община Русе Пенчо Милков за въвеждане на бедствено положение. То е в сила от днес до 23:59 часа на 11-и октомври (събота). Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В заповедта се разпорежда извършване на незабавна евакуация на жителите на село Николово, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарка "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига на язовира.



Жителите на град Мартен и село Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Община Русе

Както по-рано съобщихме, дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни. Поради установяване на признаци за непосредствена опасност от скъсване на преградата активираха системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите на Николово, Сандрово и Мартен. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото.

На място се намират кметът на община Русе Пенчо Милков, зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Превозвачът по линия Русе-Николово-Долно Абланово-Просена и „Общински транспорт Русе“ ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите. Пътят Николово – Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Зала „Арена Русе“ ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово. В момента екип от социални работници и психолози са на място, като те ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели

Овлажняване на повърхностния слой на почвата от страната на сухия откос на дигата на язовира край Николово е предизвикало повърхностно свлачище край стената на водоема. Това каза директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе комисар Светослав Войчев.

Той отбеляза, че вследствие на продължителния дъжд през последните две денонощия повърхностните води, които са се стичали от пътя над дигата, са овлажнили повърхностния слой от страната на сухия откос.

„Надяваме се в основата да нямаме проблеми и инфилтрация на водното огледало към сухия откос, което е най-опасното. Повърхностно е овлажняването засега. Поставили сме различни маркери, които се следят ежечасно.

От страната на сухия откос има и нивомерни устройства, които показват овлажняване на почвата. Ако нивото се повиши, това значи, че в основата на сухия откос има преовлажняване, ако не се повиши, значи няма опасност за хората“, каза още комисар Войчев.

Кметът на Русе Пенчо Милков отбеляза, че съобщението за евакуация до жителите на Николово е пуснато. Хора от селото казаха, че са притеснени от ситуацията, но други коментираха, че живеят във високата част на населеното място и няма да се евакуират.

„Процесът по евакуация е започнал. Успоредно с това наблюдаваме дигата със специалисти. Създаваме съвместна организация водата да пристигне в град Мартен и да се изпомпи към река Дунав, без да се създават проблеми за жителите на града“, каза още Милков.

Комисар Войчев добави, че целта е да не се позволява покачване на нивото на язовира, но и от друга страна да не се създават предпоставки за наводнение в Мартен, където в басейн и в помпена станция се събира водата от Николово. За целта постоянно се координират действията на двете места, уточни комисар Войчев.

„Започнахме с 200 литра в секунда. Сега ще увеличим двойно - около 400, защото хидропомпеният агрегат на Мартен заработи. Трите помпи, които са на хидропомпения агрегат, сборно около 750-800 литра в секунда изпомпват. Има резерв буферен, за да видим, дали нивото на водата в град Мартен ще падне достатъчно, за да увеличим изпускането на язовира край Николово, за да успокоим хората допълнително“, каза още комисар Войчев.