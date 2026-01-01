Девет наказателни производства има образувани след акцията на МВР във Варна и случая „Баба Алино“, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия заедно с екипа си, както и с и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Демерджиев отбеляза, че всяко едно от тях е с различен предмет. Той припомни, че при акцията във Варна бяха задържани 25 души до 24 часа, като са били иззети над 140 хиляди страници писмени доказателства, разпитани са и множество свидетели.

Относно удостоверенията за търпимост, пред медиите на въпрос на БТА, министър Демерджиев каза, че МВР ще проверява подобни удостоверения и в други части на страната.

По време на изслушването министърът бе попитан и за случая „Петрохан“ с шест жертви. Демерджиев каза, че е разговаряно с техни близки, като се полагат усилия възможно най-много факти да бъдат установени и оповестени. Той обаче припомни, че разследването се води от прокуратурата. Когато имаме факти в достатъчен обем ще запознаем обществеността с тях, добави министърът.

Във връзка с пътната безопасност Иван Демерджиев отбеляза, че средствата от специализирания фонд ще бъдат насочвани за превенция. Той каза, че много малко реални предложения и инициативи от страна на стопаните на пътищата постъпват към Фонда. Също така припомни, че ще се изготви цялостна концепция започваща от превенцията и завършваща с действията на служителите на пътя, а конкретни мерки вече се прилагат по отношение опасните участъци на пътя.

По време на заседанието на ресорната парламентарна комисия бяха приети правила за избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Това се случи, въпреки че част депутати отбелязаха, че тази комисия не отговаря за службите за сигурност. Някои от народните представители не участваха в гласуването. Приетите правила предвиждат изслушване на кандидата, изготвяне на доклад и разискването му в пленарна зала.