Републиканският път Велико Търново – Русе временно беше затворен за движение, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това се е случило заради паднали дървета в участъка между селата Куцина и Поликраище в общините Полски Тръмбеш и Велико Търново.

Турски ТИР се обърна в Прохода на Републиката

До премахването на падналите дървета от пътното платно товарните автомобили временно изчакваха на място, а обходният маршрут за леките моторни превозни средства беше през селата Никюп – Градина – Полски Сеновец.

Заради обърнал се тир днес временно беше възпрепятствано движението в Прохода на Републиката.