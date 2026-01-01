Силният вятър, с пориви до 100 км/ч, е причинил прекъсвания на електрозахранването и редица аварии на територията на община Сливен, съобщиха от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“.

Единадесет населени места са без ток, като аварийни екипи работят по отстраняване на повредите. Усложнена е обстановката в града, където са регистрирани паднали дървета. Повредена е тролейбусната мрежа, прекъснати са електрически кабели и е засегнат светофарът на Общинския пазар.

Аварийните екипи на общината, пожарната, общинското предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ и комуналните служби работят по отстраняване на щетите.

Тази сутрин екипи на пожарната в Сливен са реагирали на над 10 сигнала за паднали дървета и на сигнали за запалени комини, които са ликвидирани без материални щети. Към момента ръководството на РСПБЗН-Сливен е разпоредило противопожарен автомобил с четирима служители да извършва обход в града, за да отстранява паднали дървета и клони и да реагира своевременно на сигнали от граждани, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От Община Сливен призовават гражданите да се движат с повишено внимание и да пътуват само при крайна необходимост.