Ден след като младши инспектор Трендафил Трифонов спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, детето и неговото семейство отправиха емоционални думи на благодарност към полицая.

Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завършила с трагедия. Силното течение повлякло момчето, а приятелите му не успели да му помогнат.

„Ей до тук газихме и изведнъж течението дойде много и ме бутна мен, повлече надолу. Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не успяха“, разказа пред NOVA 14-годишният Стоян Илиев.

На въпрос какво би казал на полицая, спасил живота му, момчето отговори кратко: „Че много благодаря, че ме извади.“ А дали в очите му младши инспектор Трендафил Трифонов е съвременен герой? „Да“, казва без колебание Стоян.

„Течението щеше да го отнесе“: Полицай рискува живота си, за да спаси детето от река Марица (ВИДЕО)

Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение. След преживения ужас те признават, че трудно намират думи, с които да изразят признателността си към спасителя му. „Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Едно голямо благодаря. Герой е. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим“, каза майката на момчето Теодора Илиева.

Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне.

„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.