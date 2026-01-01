Почина президентът на Съюза по аеробика България - Димитрина Къндева. Тя беше международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика.

Тъжната новина съобщиха от Българската федерация по гимнастика, която изрази съболезнования към семейството, близките и цялата спортна общност.

„С нейното достойно дело, всеотдайност и безрезервна отдаденост на спорта тя остави трайна следа в развитието на аеробиката и българската гимнастика“, се казва в позицията на федерацията.

В продължение на години Димитрина Къндева беше сред водещите фигури в развитието на спортната аеробика в България. Като президент на Съюза по аеробика България тя допринесе за утвърждаването на страната сред водещите нации в дисциплината. Наред с работата си у нас, Къндева беше международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика, където участваше в развитието на спорта на европейско ниво.

„Гимнастическото семейство на България скърби за загубата на един уважаван професионалист, лидер и човек с голямо сърце. В този тежък момент поднасяме нашите най-искрени съболезнования на нейното семейство, близки, приятели, колеги и на цялата спортна общност“, посочват още от Българската федерация по гимнастика.