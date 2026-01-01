Междуведомственa работна група с представители на всички отговорни институции ще ускори изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев.

Групата ще е под ръководството на областния управител. Всеки месец членовете ще представят отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутират възникнали казуси в хода на работата и предстоящите дейности, съобщиха от Министерството.

„Околовръстният път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни придвижването на гражданите и бизнеса от три области и ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град“, отбеляза арх. Шишков.

Той посочи, че за съжаление, както и при други инфраструктурни обекти, се наблюдава забавяне, защото процедурите са били изоставени. „Имаме да провеждаме редица екологични и технически процедури, отчуждения на имоти и проектиране, защото имаме частични действия само за около 2 км от трасето“, коментира министър Шишков. По негова оценка процедурите ще отнемат около година – година и половина, но при максимална мобилизация срокът може да бъде преизчислен.

Проектът за удвояване на съществуващия югозападен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18,720 км и обхваща участъка от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел „Царацово“, напомнят от Министерството.

Съществуващото едно пътно платно трябва да бъде приведено към габарит Г23,5 и да стане с две платна за движение. Агенция „Пътна инфраструктура“ е провела обществена поръчка за изработване на технически проект и ПУП–ПП по три обособени позиции. Първата е за 2,1 км от магазин „Джъмбо“ до края на моста над р. Марица – юг, включително два нови моста и пътен възел Пазарджишко шосе – естакада над кръговото. Втората е с дължина от 2,66 км – от магазин „Джъмбо“ до пътен възел „Царацово“. Обособена позиция 3 се отнася за 14 км от края на моста над р. Марица – юг до кръговото на Асеновградско шосе. Част от проекта е и Югоизточният обход на Пловдив – от пътен възел „Скобелева майка“ до кръговото на Асеновградско шосе.

„Изграждането на Околовръстния път е стратегическа задача за Пловдив и региона. Благодаря на министър Шишков за разбирането обектът да стане приоритет за държавата, защото регионът заслужава модерна инфраструктура, безопасен трафик и условия за устойчиво икономическо развитие“, заяви областният управител Георги Янев, цитиран в прессъобщението.

Двамата обсъдиха и последващи действия за реализацията на другия стратегически обект за област Пловдив – водоснабдяване от каскада „Доспат-Въча“.

Георги Янев подчерта, че ще бъде актуализиран съставът на работната група, която работи по реализацията на проекта. Той подчерта, че ще се ползват всички налични разработки за изпълнение, част от които са още от 80-те години на миналия век. Министър Шишков увери, че обектът е в плановете на МРРБ и гаранция за това е, че в новия състав ще бъдат включени заместник-министър Павлета Пеловска и представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

„Това е стратегически проект на правителството на Румен Радев, който ще реши проблемите с водоснабдяването на Пловдив и Хасково. Важен е за хората, които ще имат достъп до чиста и качествена вода. Ще се намалят и разходите на ВиК оператора, който плаща огромни сметки за ток, за да доставя вода от кладенци до населените места“, посочи инж. Шишков.

В края на май министър Шишков съобщи, че държавата планира да ускори проектирането на обектите за доизграждане на Околовръстния път на Пловдив и за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от яз. „Доспат“. Рестартиране на работата по Югоизточния обход на Пловдив ще започне тогава, когато държавата и общината изчистят всички административни, технически и проектантски проблеми от миналото, за да се гарантира качество на пътя, стана известно от думите на министъра през първата половина на юни. В началото на миналия месец министърът посочи като условия за стартиране на проектирането по проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково от каскада „Доспат-Въча“ наличие на задание, съобразено с актуалните реалности и наличието на проекти.